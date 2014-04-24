СБУ: До вбивства депутата Рибака причетна група "Стрілка"

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У повідомленні сказано, що одночасно Безлер дав вказівку члена своєї групи, військовослужбовцю РФ викрасти Рибака, посадити в автомобіль і вивести в умовлене місце, де той повинен застосувати до нього заходи фізичного впливу. Сам він також планував особисто виїхати на місце, де утримували Рибака.

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Далі, за вказівкою "Стрілка" (Ігор Стрєлков) Володимир Рибак був доставлений в штаб сепаратистів до Слов'янську, де з ним особисто мав поспілкуватися лідер сепаратистів.

Крім цього встановлено також, що 20 квітня 2014 Стрільців давав вказівку самопроголошеному меру Слов'янська В'ячеславу Пономарьову вивезти зі штабу тіло вбитого Рибака.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Служби безпеки України встановили причетність до вбивства депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака групи сепаратистів, яка діє в Донецькій області, і офіцерів російського спецназу Ігоря Стрєлкова та Ігоря Безлера.