Журналістів російського НТВ підозрюють у шпигунстві в Україні

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник голови - керівник апарату Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан.

За його словами, затримання відбулося на кордоні двох областей недалеко від міста Красноармійськ. Корбан повідомив, що у затриманих були виявлені журналістські посвідчення, техніка для фото і відеозйомки, а також переносні носії даних (флешки), «на яких були сфотографовані входи і виходи, паркани різних адміністративних будівель», в тому числі - «будівель міліції та місцевих рад в деяких населених пунктах Дніпропетровської та Донецької областей».

Корбан розповів, що зараз затримані доставлені в управління СБУ міста Дніпропетровська, ведеться розслідування.

У той же час, сайт російського телеканалу НТВ розмістив інформацію про те, що на території України зник співробітник «Першої продюсерської компанії» Степан Чирич, яка готує для НТВ програму «Центральне телебачення з Вадимом Такменьовим». У повідомленні російського телеканалу зазначається, що журналіст був направлений за завданням редакції «Першотравінск Дніпропетровської області, де повинен був зняти сюжет, ніяк не пов'язаний з політичною ситуацією в Україні». НТВ зазначає, що Чирич має білоруське громадянство, що дає їм підстави припускати, що серед затриманих є їх співробітник.

На запитання українських працівників спецслужб, другий затриманий запевнив, що допомогти у зйомках "роботи протестанського священика Боба Ларсона" попросив сам Чирич за 400 грн за добу. У відповідь Чирич заявив, що його мета - зйомки екзорцизму і роботи цієї церкви, а спецзасоби і камеру в окулярах пояснив можливістю заборони у зйомках.

В свою чергу Юрій Береза, керівник спецбатальйону «Дніпро 1» відразу піддав сумніву правдивість слів журналіста, адже на носіях, які були у затриманих фотографії не церкви, чи подій в ній, а райвідділків міліції, місцевих адмінбудівель і військових об'єктів на східному кордоні Дніпропетровщини, зокрема точок ПВО.