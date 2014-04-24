У нас є автомати, кулемети, гранатомети, МЗД і САУ - командир терористів Слов'янська

Про це лідер бойовиків В'ячеслав Пономарьов розповів у телефонній розмові з журналістом видання slavgorod.com.ua.

«Але, хочу зауважити і це ще не все, у нас є маленька таємниця, такий сюрприз», - підкреслив він.

За словами Пономарьова, з боку БЗС дорога заблокована бойовиками.

Читайте такожСепаратисти Слов'янська обіцяють катувати заручників, щоб зірвати вибори«Будемо поки стримувати, а там подивимося, якщо прорвуться в місто, то значить, прорвуться, ми їх і тут чекаємо», - повідомив лідер терористів.

Раніше сьогодні голова Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в "загонів самооборони" (терористів у Слов'янську - ред.) є "близько 100 одиниць автоматичної зброї, в основному захопленої в районних відділах міліції та Служби безпеки, а також кілька десятків гладкоствольної мисливської зброї".