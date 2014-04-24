ГПУ викрила понад тисячу проросійських провокаторів у Луганській області

Про це повідомив перший заступник Генерального прокурора України Микола Голомша під час міжнародної конференції з повернення вкрадених активів корумпованої еліти України.

Так, Голомша зазначив, що в низці кримінальних проваджень, відкритих за фактом закликів до порушення територіальної цілісності України, повалення конституційного ладу, вчинення терористичних актів, захоплення і блокування державних установ, вивчається ймовірність фінансування зазначених злочинів за рахунок легалізованих коштів, здобутих злочинним шляхом.

"У Луганській області розслідується кримінальне провадження стосовно цілої групи осіб. Викрито понад 1200 провокаторів, які через нелегальні канали фінансування отримували фінанси і зброю, і були покликані здійснювати теракти і диверсії на території держави в координації з російськими спецслужбами для того, щоб ми не змогли сьогодні провести вибори і мали той безлад, який є сьогодні", - зазначив він.

Читайте такожУ нас є автомати, кулемети, гранатомети, МЗД і САУ - командир терористів Слов'янська

Він наголосив, що всі кроки української влади служать меті мирного врегулювання питання. Однак у разі потреби будуть прийматися жорсткі заходи впливу стосовно сепаратистів і диверсантів, які діють на території Донбасу.

Крім того, за його словами, перевіряється можлива участь у цих діях банківських установ, у тому числі заснованих іноземними державами.

Як повідомляв УНІАН раніше, сепаратисти в Слов'янську визнали, що це вони обстріляли український військовий літак.