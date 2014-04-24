Соціальні проблеми привели до напруги на Сході України – Бондаренко

Таку точку зору озвучив політолог, голова правління Інституту української політики Кость Бондаренко.

«Нова влада просто відмінила величезну кількість пільг, соціальних виплат, починається неприкрита інфляція, проблеми в соціальній сфері. Це лякає дуже багатьох громадян і це стає каталізатором, наприклад протестних настроїв на Сході», - говорить експерт.

Політолог відзначає, що більшість політиків, у тому числі і кандидатів в президенти, не розуміють першочергових потреб населення. Вони акцентують увагу на поверненні Криму, втриманні Донбасу, пошані ідеалів Майдану, тоді як соціальна проблематика їх мало хвилює.

«А необхідно розуміти, що людей об'єднує більше матеріальний добробут, ніж гасла або заклики. Автоматом Калашникова об'єднати неможливо. А підвищенням рівня життя – набагато легше. Саме тому, напевно, на Сході і рвуться до Росії, тому, що там трохи краща ситуація в соціальній сфері, ніж в Україні», - вважає Бондаренко.

Аналізуючи передвиборні програми, Кость Бондаренко підкреслює, що кожен кандидат вибирає свої пріоритети. Наприклад, М. Добкін намагається презентувати нову Конституцію, де містяться зміни політичного, а не соціально-економічного характеру. «Порошенко взагалі прагне нічого не говорити, щоб не розполохати людей. Інші роблять акцент на політику миру. А ось саме те, що найближче людям, політики не особливо використовують», - констатує політолог.

В той же час серед тих, хто акцентує увагу в своїй риториці на соціальних питаннях і соціальних програмах, Бондаренко назвав поки-що лише Наталію Королевську. «Це абсолютно зрозуміло – тому, що вона була міністром соціальної політики, і ця тема їй близька», - пояснює він.

Водночас, резюмував експерт, незабаром у виборця буде можливість вибрати серед всіх напрямів необхідне для себе: «Громадяни України цього року зможуть вибирати зі всіх кандидатів, хто їм ближче – люди, які більше акцентують увагу на політичних питаннях, соціальних, економічних або на популізмі».