Канада вважає неприпустимою російську агресію проти України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив сьогодні у Варшаві після переговорів з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

"Ми глибоко занепокоєнні постійною агресією та провокаціями зі сторони Росії в Україні, та ми дуже зацікавлені у співпраці з Польщею та іншими нашими союзниками для створення спільного фронту в цій справі", - сказав він на прес-конференції.

Читайте такожРосія вислала канадського дипломатаВін зазначив, що останні дії росіян підтверджують їхній намір надалі дестабілізувати ситуацію на українському сході, зауваживши, що події відбуваються за таким само сценарієм, як у захопленому у березні Криму.

"Звичайно, коли дійшло до ситуації в Криму, ми думали, що, можливо, на цьому закінчиться, але тепер бачимо, що не закінчилося, і тому час на відкритість та щирість та на те, аби міжнародна спільнота чітко та зрозуміло заявила, що є недопустимим, аби в 2014 році в Кремлі сиділа людина, яка має бажання перемальовувати карту Європи", - сказав міністр.

Він також звернув увагу на те, що російська влада не лише не виконує досягнутих на минулому тижні домовленостей про деескалацію кризи в Україні, а й звинувачує у порушеннях Захід.

Читайте такожПосол Росії погрожує Канаді економічними санкціями"Ні президент Путін, ні представники Росії не виконують "женевських домовленостей" та одночасно, образно кажучи, "перевертають кота хвостом наперед" та звинувачують Захід у нестабільності, що, звичайно, є абсолютною несерйозною аргументацією",- сказав Берд.