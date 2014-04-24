У Тимошенко кажуть, що вона порозумілася з луганськими сепаратистами
Кандидат у президенти Юлія Тимошенко запевняє, що у деякій мірі порозумілася із людьми, які захопили приміщення Служби безпеки України в Луганській області.
Про це повідомила її прес-служба.
"Понад три години тривали переговори Тимошенко щодо пошуку компромісу та можливостей мирного розблокування будівлі обласного управління СБУ в Луганській області з громадянами України, які утримують цю держустанову", - зазначили у повідомленні.
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"Переговори були напруженими, однак досягнуто порозуміння по чотирьох головних пунктах Протоколу про взаємопорозуміння, який був запропонований Юлією Тимошенко", - йдеться у прес-релізі.
При цьому у прес службі не уточнили, про які саме пункти протоколу ідеться.
"Тимошенко висловила сподівання, що до пошуку компромісу в питанні розблокування будівлі СБУ приєднаються й інші групи, які утримують установу", - сказано в повідомленні.
Зараз Тимошенко повернулася до Києва.