Фахівці створили психологічні портрети самопроголошених лідерів сепаратистів на Донеччині

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Психолог Тетяна Бєлавіна після перегляду відео із Словʼянська розповіла, що самопрогошений мер щирий та веде себе адекватно до ситуації. Проте він - розгублений та невпевнений у собі, бо він чекає, що хтось прийде йому на допомогу. За його словами проглядається маска невпевненості і тривоги через те, що відбувається. Психолог застерігає, що помітити може багато, але через професійну етику їй мало що можна говорити, тому розповідає лише те, що не виходить за межі дозволеного. Вона переконана, що у самопроголошеного мера Словʼянська є труднощі в побудові міжособистісних контактів з близькими людьми.Читайте такожСБУ оприлюднила розмови терористів про вбивство депутата Горлівської міськради

Також психолог переглянула відео виступів самопроголошених губернаторів Донеччини та Луганська. "Народний губернатор" із Донецька Денис Пушилін - самозакоханий і невпевнений у собі. А ще, за словами психолога, він не вірить у те, що каже. Вона вважає, що цей чоловік - егоїстичний.

Послухавши кілька виступів луганського "народного губернатора" Вячеслава Болотова, психолог резюмувала, що такий вигляд має людина, яка або не виспалась, або має підвищену температуру. Психолог відзначила його загальмований вигляд. Психолог припускає, що Болотов - гарний виконавець і хоч зовні спокійний, але може бути надто рішучим.

Про всіх трьох самопроголошених ватажках психолог сказала, що вони й справді знервовані, але нічого, що могло б насторожити в їхній поведінці, вона не помітила.