Україна і ЄС мають об’єднатися проти Росії на ринку газу – Канівець

«Україна і Європейський Союз мають об’єднатися в переговорах з Росією щодо постачання газу, щоби припинити військову агресію й запобігти ймовірному шантажу з боку «Газпрому», - вважає Олег Канівець, народний депутат України, керівник виборчого штабу кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка. Так Канівець прокоментував заяви російських представників про передоплату за газ та тристоронні переговори з Україною і ЄС.

«Тристоронні, чи багатосторонні, переговори з «Газпромом» провести треба. Але на них Євросоюз має виступити єдиним фронтом з Україною. Фронтом покупців і транзитерів проти монопольного постачальника. В нас із ЄС тепер набагато більше спільного на цьому ринку. Адже Захід одностайно засудив військову агресію Росії проти України, визнав, що від цього шалені економічні збитки й реальна загроза війни на континенті. При цьому деякі країни Євросоюзу визнають, що занадто сильно залежать від цього агресора в постачанні газу. Здоровий глузд і совість просто вимагають нашого об’єднання. Енергетичний ринок Європи вже не буде таким, як раніше», - заявив Олег Канівець.

На думку Канівця, Україна і Європейський союз повинні виробити єдину переговорну позицію щодо ціни та маршрутів постачання газу в Європу,

«Сьогодні Москва погрожує підвищити Україні ціну на газ, перевести нас на передоплату і перевести в обхід нашої країни основний потік газового транзиту до Європи. Що економічно неприпустимо для нас і політично ризиковано для ЄС – адже це заохочення й посилення агресора. Тому треба вимагати єдиного коридору ціни для континенту й спільно визначати маршрути постачання газопроводами», - вважає Канівець.

У зв’язку з цим Олег Канівець підтримав нещодавню ініціативу прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про створення «організації покупців газу» в рамках ЄС.

«Ініціатива Туска надактуальна. Але ми переконані, що такий союз буде по-справжньому ефективний лише за участі України. Анатолій Гриценко після свого обрання Президентом ініціює офіційне приєднання нашої країни до всіх антимонопольних механізмів енергетичного ринку Європи», - відзначив народний депутат Канівець.