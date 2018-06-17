Депутат Київради Тетяна Меліхова: Черновецький підставляє Довгого

УНІАН звернувся за інтерв’ю до лідера фракції БЮТ у Київраді Тетяни Меліхової

Тетяно Іванівно, зараз активно обговорюються подробиці бійки мера Києва та міністра внутрішніх справ. Ми б хотіли повернутися до причини цієї суперечки. Черновецького, наскільки зрозуміло, обурило те, що міністр захотів створити спільні групи силовиків: СБУ, МВС та Генпрокуратури, які б перевіряли законність землевідведень. Наскільки реально створити такі групи тепер, після цієї бійки? Як може МВС протидіяти незаконному землевідведенню?

На мій погляд, щось повинно було трапитися, щоб були розпочаті кримінальні розслідування того, що накоїла діюча міська влада. Я не буду повертатися до проблем кожної сесії Київради, але хотіла б зосередити увагу на двох засіданнях. Згадаймо першу після дострокових парламентських виборів сесію Київради 1 жовтня. Більшість Черновецького, не маючи шістдесят одного голосу, картками і без карток, маніпулюючи системою Рада, проголосувала виділення більш як півтори тисячі гектарів земельних ділянок. Порівняємо: за всю каденцію Черновецького було виділено більше чотирьох тисяч гектарів, і півтори з них було виділено саме 1 жовтня. Це земля сільськогосподарського призначення. І призначення не могло змінюватися без рішення Кабміну. Того дня планово на розгляд сесії виносилося близько трьохсот гектарів для землевідведення, а ще близько півтори тисячі гектарів було внесено з голосу, без проектів рішень.

Також я хочу зосередити увагу на сесії, яка відбулася 27 грудня. Писали, що готується великий “новорічний розпродаж” землі, але його обсяги вражають. 27 грудня були розглянуті питання щодо 280 гектарів землі, а потім до порядку денного з голосу було внесено додаткові питання, якими без проектів рішень було роздано ще десь 200 гектарів. Що цікаво: якщо легально, планово, нібито без порушення процедури з проектами рішень виносяться земельні ділянки розмірами до гектара, то з голосу, без проектів рішень, на президію вносяться ділянки (перечитує... – авт.) по чотири гектари, гектар шістсот, сорок чотири гектари, тридцять гектарів, вісім гектарів, п’ятнадцять, дванадцять, сім, тридцять шість і шість десятих гектарів. Це вільні земельні ділянки, це зелена зона, лісова смуга, прибережні смуги. І зрозуміло, що мав на увазі Луценко, коли казав: давайте зосередимося.

Залежність правоохоронних органів від київського міського голови не дає їм у повному обсязі виконати свої повноваження. Генпрокуратура отримує квартири у центрі міста, столичні силові структури без проблем вирішують із мерією питання свого матеріально-технічного забезпечення. А між тим могли б поцікавитися, як і для чого отримали студенти шістдесят вісім ділянок у Святошинському районі, і двісті вісімдесят шість ділянок - у Биковнянському лісі. Що робитимуть з цим лісом студенти, чиї справи веде якийсь юрист, і кому вони далі передають цю землю?! І Луценко мав рацію, коли казав про необхідність створення спільних робочих груп СБУ, МВС та Генпрокуратури, щоб комплексно вивчати ці питання.

Кажуть, що зараз створена маса новітніх технологій з незаконного відведення землі...

Одна з них: відведення землі, коли голосується просто номер справи, а на землю, яку відводять, навіть немає відомостей у земельному кадастрі. 1 жовтня минулого року було винесено на розгляд Київради п’ятсот вісімдесят земельних ділянок, а по трьомстам сорока земельним справам не було проекту землеустрою, і не було відомостей навіть у автоматизованій системі земельного кадастру. Київзем за це не несе відповідальності, бо він підписи під документами не ставить... І я думаю, що Черновецький підставляє у такий спосіб Олеся Довгого, адже це Довгий веде сесію. Але від кримінальної відповідальності діючий мер не дінеться, бо він підписує усі ці рішення... Наша фракція після кожної сесії інформує про порушення при прийнятті рішень і просить розслідувати ситуацію, вжити заходів прокурорського реагування, а нам розповідають, що там немає складу злочину. То, мабуть, треба утворити комісію з усіх правоохоронних органів.

Хочу окремо сказати про 27 грудня. Якщо тоді було розглянуто дев’яносто дев’ять ділянок, то тридцять три з них було внесено конкретними депутатами з голосу без проектів рішень. Ті депутати, очевидно, є співучасниками корупційних діянь. Що цікаво, по чотирьох земельних ділянках на 27 грудня у Київземі не було жодної інформації. На ці земельні ділянки, відведені 27 грудня, ще не була розроблена технічна документація землеустрою. За що було проголосовано 27 грудня? За які межі? Якщо пан Луценко може розібратися, то ми до нього звернемося офіційно, опишемо ситуацію. А попередньо повідомляю: рішення було проголосоване 27 грудня. Станом на сьогодні (інтерв’ю записувалося 21 січня – авт.) ми відшукали дещо по трьох ділянках. Тільки 21 січня 2008 року наукове виробниче підприємство “Українська геодезична кампанія” звернулося, щоб Київзем дозволив виготовити технічні умови на розроблення документації землеустрою по таких ділянках, як перехрестя проспекту Броварського шосе та вулиця Кузбаська (для компанії “Буджитло плюс”), номер земельної справи Д 3436, за цією ж датою це ж підприємство просить дозвіл на виготовлення технічних умов по вулиці Феодори Пушиної для компанії “Сетінвестгруп”, і просить дозвіл виготовити документацію для “Інтребудкомпані” у Протасовому Яру. Номери справам присвоєні у січні 2008 року, а проголосовані вони були у грудні 2007 року. Але найцікавіша четверта земельна справа Д - 5268. Такого номера просто не існує, бо, якщо враховувати чисельний порядок, то сьогодні (21 січня) розглядаються тільки Д - 3439...

Ці люди голосують за повітря, щоб потім прихопити землю. Це означає, що око люди поклали на землю, але не встигають з документами, бо ж з 2008 року землю мають продавати тільки з аукціону. І скажіть тепер, має право Луценко сказати, що це – суцільна корупція? Чи має право він створити групу перевірки? А як ще зрушити ці питання? Як притягти до кримінальної відповідальності Черновецького? І, може, форма, яку він обрав - дещо емоційна, але по суті Луценко стовідсотково правий...

Ці люди забули про те, що у Києві створена прекрасна автоматизована система земельного кадастру. Такої немає в жодному регіоні. Туди майже неможливо внести дату заднім числом і щось підробити. Тому якщо робоча група Луценка прийде (саме прийде, а не буде робити запити, на які їй даватимуть відписки) у Київзем й подивиться систему кадастру, то там будуть очевидні всі корупційні схеми, завдяки яким відводяться тисячі гектарів земель.

Юрій Луценко нещодавно розформував на Київщині три райвідділи міліції за те, що вони не протидіяли незаконному відведенню землі...

На Київщині земельні справи вирішує сільська рада. У Києві це вирішує тільки Київрада. Тому питання варто адресувати до ГУ МВС у Києві. На сьогодні змінено керівництво міліції, до керма столичної міліції прийшов Віталій Григорович Ярема, депутат Київради, голова комісії регламенту та правопорядку. Із приходом Віталія Григоровича це можна буде зрушити з місця, бо він обізнаний з багатьма аферами, які відбулися у землевідводах.

Розмову вела Маша Міщенко