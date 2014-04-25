США подовжили українцям візи до 10 років - посол

Про це на своїй сторінці Twitter повідомив Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

“Я вітаю подовження дії візи для українців до 10 років – іще один крок, щоб продемонструвати нашу підтримку українцям”, - написав посол.

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До цього українці могли отримати візи терміном дії 5 років. Тепер Україна в цьому аспекті приєдналася до своїх європейських сусідів – Польщі, Румунії, Болгарії, Кіпру та Хорватії.

Віза повинна бути чинною на час в’їзду подорожуючого до США, але термін дії візи (термін чинності, впродовж якого візою можна користуватися) не має зв’язку з тривалістю періоду перебування на території США, дозволенного подорожуючому Департаментом внутрішньої безпеки Сполучених Штатів під час перетину кордону.

Особи, які матимуть візи на багаторазовий в’їзд, зможуть здійснювати численні подорожі до США з будь-якою метою, що відповідає цьому типу візи, якщо термін дії їхньої візи не закінчився і вони не вчинили правопорушень, через які їм могли б заборонити в’їзд до США.