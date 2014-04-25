В окупованому Криму збираються провести парламентські вибори

Таким чином, у разі остаточного прийняття ініціативи та її підписання Путіним вибори депутатів в окупаційні парламенти півострова відбудуться 14 вересня - в єдиний день голосування в РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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