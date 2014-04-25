В окупованому Криму збираються провести парламентські вибори
17:45, 25 квітня 2014Політика
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Держдума прийняла в першому читанні законопроект Путіна про проведення виборів в окупаційні законодавчі органи Криму і Севастополя у другу неділю вересня 2014 року.
Дума продовжує приймати закони про Крим / rodina.ru
Таким чином, у разі остаточного прийняття ініціативи та її підписання Путіним вибори депутатів в окупаційні парламенти півострова відбудуться 14 вересня - в єдиний день голосування в РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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