Держава має гарантувати шахтарям безпечні умови праці - Королевська

Про це заявила кандидат на посаду Президента України Наталія Королевська, відвідуючи в лікарні шахтарів, які постраждали від вибуху на шахті ім. академіка А.А. Скочинського в Донецьку 11 квітня.

«Керівництво шахти та уряд повинні зробити все, щоб забезпечити вам нормальне лікування, реабілітацію та всі належні виплати. Якщо з цим виникнуть проблеми, намагатимуться затягнути час, або зекономити на вас, звертайтесь до мене, я візьму це питання під контроль», - сказала вона.

Читайте такожКоролевська: на Донбасі живуть не «сепаратисти», а звичайні людиЗа словами Королевської, в Україні перестали системно займатися розвитком вугільної галузі, через що і економляться кошти на безпеці роботи в шахтах.

«Зараз на шахтах Донбасу почались страйки. Люди вимагають покращення умов праці, своєчасну заробітну плату та її належний рівень. Я вважаю, що вони праві. Коли зростають ціни, коли немає впевненості в завтрашньому дні, для людей єдиний вихід – це вийти на протест», - сказала Наталія Королевська.

Королевська також сказала, що приїхала на Донбас, аби привернути увагу центральної влади і громадськості до реальних проблем людей, які живуть на Сході.

За її словами, щойно уряд забезпечить соціальний захист та нормальний рівень життя, в Україні не буде жодних акцій протесту та сепаратистів.