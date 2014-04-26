”Антонов” готовий передати три літаки Збройним силам України

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, «Антонов» надіслав листа з відповідною пропозицією першому заступнику міністра оборони України Богдану Буці.

”ДП ”Антонов” надіслало Міністерству оборони України листа з пропозицією передати в користування Збройним силам України три транспортні літаки: Ан-12, Ан-26 і Ан-32П із метою підвищення мобільності виконання завдань, які стоять сьогодні перед ЗСУ”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вказані літаки були в оперативному порядку відновлені й підготовлені для експлуатації силами працівників підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Міноборони України заявило про виведення з резерву понад 900 одиниць військової техніки для подальшого їх поставки у військові частини й підрозділи Збройних Сил України.

Станом на 16 квітня, від юридичних і фізичних осіб як допомога Збройним силам України в рамках акції “Підтримай українську армію” на рахунки Міністерства оборони України надійшло понад 101,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створено в 1046 році) було перейменовано в ДП «Антонов».

У числі розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ – Національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, й філіал «Серійний завод «Антонов», де налагоджено серійне виробництво літаків «Антонов».