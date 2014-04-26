Путін призупинив дипломатичні стосунки із Обамою – ЗМІ

Як повідомляє The Daily Beast, з моменту вторгнення до Криму між Путіним та президентом Бараком Обамою відбувалися регулярні телефонні розмови з метою деескалації ситуації в Україні.

Однак, враховуючи те, що США та ЄС готують нові санкції проти Росії, Путін вирішив, що взаємодія має припинитися, пише видання з посиланням на дипломатів та джерела, близькі до російського керівництва, пише Українська правда.

"Путін не буде говорити з Обамою під тиском", - сказав Ігор Юргенс, голова Інституту сучасного розвитку, близький соратник прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, зазначивши, що дипломатичні стосунки розірвані не назавжди.

Дипломатичні джерела видання зазначають, що Путін не зацікавлений в розмові з Обамою в нинішніх умовах. Лідери двох країн могли б знову домовлятися у майбутньому, однак жодна зі сторін не шукає прямого контакту, як це відбувалося на початку кризи в Україні.

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Провал "женевських домовленостей" посилив непорозуміння між Вашингтоном та Москвою, зазначає The Daily Beast.

Водночас представник Держдепартаменту Джен Псакі заявила, що США не призупиняли взаємодії з Росією та не були поінформована російською стороною про те, що це відбулося.

Раніше повідомлялося, що телефонні контакти міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова та Держсекретаря США Джона Керрі, які були заплановані на 23 та 24 квітня, не відбулися.

Як відомо, США звинувачують Росію у причетності до розпалювання сутичок та сепаратистських настроїв у Східних областях України після того, як РФ анексувала Крим.

Росія, у свою чергу, звинувачує США в заохочуванні уряду України вдаватися до антиросійської політики.