Російські війська відступили від кордонів з Луганщиною - очевидці

Про це розповіли люди на контрольно-пропускному пункті "Довжанський" на Луганщині, повідомляє ТСН.

Напередодні на цій ділянці росіяни підійшли буквально впритул до прикордонного блокпосту. Сьогодні авто, які вирушають через цей КПП, значно зменшилася.

За словами українських військових, протягом останнього часу з боку Російської Федерації на територію нашої країни заїхало не більше 40 автомобілів. Після вчорашньої тривоги прикордонники в Довжанському значно посилили заходи безпеки.

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На територію КПП журналістів не пускають. Всі чергові мають автоматичну зброю. Машини проходять ретельний огляд. У той же час, як розповіли водії, які в'їхали на українську територію з Росії, зараз військ біля кордону вже немає.

Як далеко і куди саме перекинули росіяни свої збройні підрозділи, поки що не відомо.