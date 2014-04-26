Країни G7 вводять жорсткі санкції проти Росії
Лідери країн G7 погодились швидко накласти додаткові санкції на Росію.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого Дому, передає УП.
"З огляду на негайну важливість забезпечення успішного та мирного демократичного волевиявлення наступного місяця на президентських виборах в Україні, ми зобов'язались діяти негайно, щоб посилити цільові санкції та заходи, які змусять Росію заплатити вищу ціну за свої дії", йдеться у заяві.
G7 підтримала Київ, відзначивши, що українська влада проявила витримку під час операції у східних областях країни.
"Навпаки, Росія не зробила конкретних дій відповідно до Женевських угод", - зазначено в заяві. Росія продовжує нагнітати напругу в Україні заявами і військовими навчаннями на кордоні з Україною, які викликають все більше занепокоєння, вважають лідери G7.
Один з представників Білого дому заявив, що нові фінансові обмеження можуть набути чинності вже в понеділок.