Країни G7 вводять жорсткі санкції проти Росії

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого Дому, передає УП.

"З огляду на негайну важливість забезпечення успішного та мирного демократичного волевиявлення наступного місяця на президентських виборах в Україні, ми зобов'язались діяти негайно, щоб посилити цільові санкції та заходи, які змусять Росію заплатити вищу ціну за свої дії", йдеться у заяві.

G7 підтримала Київ, відзначивши, що українська влада проявила витримку під час операції у східних областях країни.

"Навпаки, Росія не зробила конкретних дій відповідно до Женевських угод", - зазначено в заяві. Росія продовжує нагнітати напругу в Україні заявами і військовими навчаннями на кордоні з Україною, які викликають все більше занепокоєння, вважають лідери G7.

Один з представників Білого дому заявив, що нові фінансові обмеження можуть набути чинності вже в понеділок.