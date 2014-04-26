Турчинов доручив СБУ та МВС забезпечити безпеку ЗМІ під час проведення АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. глави держави.

Зокрема, розпорядженням № 762/2014-рп СБУ доручено забезпечувати в районах проведення антитерористичних операцій в Донецькій та Луганській областях здійснення заходів щодо забезпечення безпеки і здоров'я журналістів, телеоператорів, інших працівників ЗМІ, які в установленому законодавством порядку позначені як представники преси.Читайте такожМіноборони: Антитерористична операція в Слов'янську йде за планом

У свою чергу МВС разом із Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, іншими зацікавленими органами виконавчої влади, за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення доручено вжити заходів щодо забезпечення безперебійної трансляції національного аудіовізуального продукту в південно-східних регіонах України.

Крім того, МВС доручено в установленому порядку вжити заходів щодо забезпечення охорони об'єктів наземної радіотелевізійної передавальної мережі в південно-східних регіонах України.