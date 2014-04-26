ДАІ впродовж поминальних днів залучить до несення служби максимум особового складу

=

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

“Щоб забезпечити безпечне пересування автомобілів, попередити виникнення заторових явищ та у разі необхідності допомогти учасникам дорожнього руху, до несення служби в ці дні залучено максимальну кількість особового складу Державтоінспекції”, - зазначається в повідомленні.

У великих містах України, де щільний потік транспорту, ДАІ рекомендує громадянам за можливістю скористатися послугами громадського транспорту. В ці дні в обласних центрах будуть курсувати додаткові міські маршрути.Читайте такожНа в'їзді до Донецька ДАІ зводить блокпост

Також керівництво ДАІ закликає водіїв бути гранично уважними та обережними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, у тому числі і тимчасово встановлених, а також не паркувати транспорт з порушенням правил.

Як повідомляв УНІАН, Державтоіспекція Києва у зв’язку з проведенням поминальних днів та масових відвідувань кладовищ вводить тимчасові обмеження руху транспорту на під’їзних шляхах до місць їх розташування.

Зокрема, 27 квітня для забезпечення безперебійного руху пасажирського транспорту до Лісового кладовища, заборонять паркування на вулиці Електротехнічній та заїзд автотранспорту на вулицю Крайню, крім автобусів великої місткості та спецтранспорту, для яких буде організовано кільцевий рух.