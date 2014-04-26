МЗС України хоче провести переговори "женевської четвірки" в Києві

14:36, 26 квітня 2014
Політика
0 0

17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС і РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні  

МИД Украины хочет провести переговоры

Міністерство закордонних справ України вітає пропозицію Київської міської державної адміністрації про проведення у її приміщенні зустрічі учасників Женевських домовленостей та готове сприяти в її організації.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«Міністерство закордонних справ України вітає пропозицію Київської міської державної адміністрації провести у найближчі дні в приміщенні КМДА чергову традиційну зустріч учасників Женевських домовленостей, зокрема, України, США, ЄС та Російської Федерації, а також представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та готове надати сприяння в її організації», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОбама звинуватив Росію в недотриманні женевських угод

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня перший заступник голови КМДА Богдан Дубас під час зустрічі із представниками місії ОБСЄ запропонував провести чергову зустріч учасників Женевських домовленостей у приміщенні Київської міськдержадміністрації.

Представники місії ОБСЄ також оглянули приміщення держадміністрації, де наразі проводяться будівельно-відновлювальні роботи.

«Керівництво КМДА запропонувало у найближчі дні провести у приміщенні столичної держадміністрації чергову зустріч учасників Женевських домовленостей. Зокрема, України, Російської Федерації, США, ЄС, а також представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - поінформували в прес-службі КМДА.

Довідка УНІАН. 17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС і РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили адміністративні будівлі на сході України, повинні звільнити їх. Усім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter