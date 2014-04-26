МЗС України хоче провести переговори "женевської четвірки" в Києві

Міністерство закордонних справ України вітає пропозицію Київської міської державної адміністрації про проведення у її приміщенні зустрічі учасників Женевських домовленостей та готове сприяти в її організації.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«Міністерство закордонних справ України вітає пропозицію Київської міської державної адміністрації провести у найближчі дні в приміщенні КМДА чергову традиційну зустріч учасників Женевських домовленостей, зокрема, України, США, ЄС та Російської Федерації, а також представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та готове надати сприяння в її організації», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня перший заступник голови КМДА Богдан Дубас під час зустрічі із представниками місії ОБСЄ запропонував провести чергову зустріч учасників Женевських домовленостей у приміщенні Київської міськдержадміністрації.

Представники місії ОБСЄ також оглянули приміщення держадміністрації, де наразі проводяться будівельно-відновлювальні роботи.

«Керівництво КМДА запропонувало у найближчі дні провести у приміщенні столичної держадміністрації чергову зустріч учасників Женевських домовленостей. Зокрема, України, Російської Федерації, США, ЄС, а також представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - поінформували в прес-службі КМДА.

Довідка УНІАН. 17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС і РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили адміністративні будівлі на сході України, повинні звільнити їх. Усім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія.

