Сепаратисти вимагають у адміністрації машзаводу в Краматорську машини для розчищення завалів

За даними департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації, в суботу, 26 квітня, о 14.30 на територію Новокраматорського машинобудівного заводу проникли 15 чоловік, озброєних автоматами, повідомляє Острів.

«Вони зажадали віддати їм два спеціальні автомобілі радянського виробництва, призначених для розчищення завалів", - розповів директор департаменту Ігор Низов.Читайте такожСепаратисти захопили машзавод у Краматорську - Тимчук

Він також повідомив, що люди, які проникли на територію заводу намагалися завести дані автомобілі. Побоюючись застосування вогнепальної зброї, працівники підприємства не чинять опору.

Разом з тим, зазначив керівник департаменту, захоплення НКМЗ, так як це подається у ряді ЗМІ, не було.