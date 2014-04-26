Росія так і не відповіла Україні щодо навчань біля кордону

Навчання останніми днями проводяться у безпосередній близькості від українських кордонів України, дата їх завершення, а також кількість і типи залучених до них військових підрозділів невідома, йдеться у заяві МЗС, переданій УНІАН.

«У відповіді Російської Федерації на запит України, направлений згідно з п. 16 Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки (ВД), не міститься вичерпних роз’яснень щодо цілей та місця проведення навчань Південного та Західного військових округів ЗС РФ, які останніми днями проводяться у безпосередній близькості від кордонів України, дати їх завершення, а також кількості і типів залучених до них військових підрозділів. Більше того, російська сторона відмовилась організувати на добровільній основі, як це передбачено п.18 ВД, відвідання суміжних з Україною районів своєї території, в яких проводиться інтенсивна військова діяльність», - йдеться в документі.

Читайте такожЯценюк закликає міжнародну спільноту об'єднатися проти російської агресії В МЗС наголосили, що з огляду на недостатність отриманої інформації, українська сторона запропонувала Російській Федерації провести 28 квітня ц.р. у Відні передбачені згаданим документом консультації для обговорення цього питання. «На консультації запрошені також й інші держави, які теж висловлювали свою стурбованість військовою діяльністю РФ поблизу українських кордонів», - додали в МЗС.

«У цьому зв’язку українська сторона висловлює сподівання на те, що Російська Федерація дотримуватиметься своїх зобов’язань відповідно до положень Віденського документа і надасть у ході цих консультацій відповіді по суті на висловлені Україною та низкою держав – членів ОБСЄ занепокоєності щодо посиленої військової діяльності частин і з’єднань Південного та Західного військових округів РФ», - підкреслюється у заяві.