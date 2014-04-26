Сепаратисти залишили краматорський завод

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКМЗ з посиланням на генерального директора підприємства Геннадія Сукова.

У повідомленні зазначається, що сьогодні, 26 квітня, о 13.30 на територію Новокраматорського машинобудівного заводу (м. Краматорськ Донецької обл.) проникли невідомі озброєні люди. Їх метою було відновлення і використання у власних цілях інженерних машин розгородження (ІМР), які завод випускав до 1991 року. Спроба відновлення ІМР не вдалася - зараз НКМЗ не виробляє обладнання для оборони, на заводі немає ніяких комплектуючих для цих машин, ні фахівців, які могли б відновити списану на металобрухт техніку.

Читайте такожСепаратисти вимагають у адміністрації машзаводу в Краматорську машини для розчищення завалівПісля невдалих спроб завести ІМР озброєні люди залишили підприємство. З 17.00 Новокраматорський машинобудівний завод працює в штатному режимі. За словами голови правління акціонерного товариства, генерального директора підприємства Геннадія Сукова, на НКМЗ будуть реалізовані додаткові заходи з охорони території заводу.

З неофіційних джерел кореспонденту УНІАН стало відомо, що сепаратисти приїжджали на завод на двох автобусах і були озброєні автоматами.