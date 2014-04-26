Автомайдан висунув Чубакку в президенти "Одеської республіки"

Як передає кореспондент УНІАН, на вулицю Воробйова (до будівлі медустанови приїхали кілька десятків автомобілів з українськими прапорами і штандартами Одеси. Один із активістів в масці персонажа кіносаги «Зоряні війни» мандрівника Чубакки розіграли виставу з Чубаккою в головній ролі.

Читайте такожВ Одесі відбувається проросійський марш Зокрема, він зображував кандидата в народні президенти Одеської республіки. Активіст тримав однойменний плакат і оголошував «передвиборну програму». Показуючи на вхід в названу медустанову, він заявив, що «тут буде мій передвиборчий штаб, і тут же організуємо мерію».

«Народ буде жити добре, тому що тут годують, і чиновникам не доведеться красти, і тут ми зустрінемо «зелених чоловічків».

У цьому «штабі» є всі необхідні «чиновники», - заявив активіст, який зображував Чубакку.