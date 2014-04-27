На Донеччині екстремісти взяли в полон і катували трьох співробітників СБУ - ЗМІ

Трьох закривавлених чоловіків без штанів змусили відповідати на питання російських ЗМІ, повідомляє ТСН.ua.

У Краматорську екстремісти взяли в полон трьох офіцерів спецназу "Альфа" СБУ. Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Крім того, в інтернеті з'явилися фото і відео захоплених бойовиками нібито українських офіцерів, в якому вони зізнаються в тому, що приїхали в місто у рамках спецоперації.

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Як повідомляють російські ЗМІ, донбаські сепаратисти нібито захопили офіцерів СБУ в Краматорську, по дорозі в Горлівку. Після чого їх перевезли у Слов'янськ. На відео, що з'явилося на сайті "Комсомольской правды", троє закривавлених чоловіків без штанів, з перемотаними скотчем очима, відповідають на питання російських журналістів і розповідають про те, як потрапили в полон до бойовиків. Все це відбувається, якщо вірити виданню, у захопленій терористами будівлі СБУ в Слов'янську.

Самі терористи при цьому демонструють журналістам посвідчення та жетони трьох українських офіцерів на імена майора Сергія Потемського, капітана Євгена Верінського і підполковника Ростислава Кіяшка. Крім того, журналістам показують зброю, нібито вилучену в захоплених співробітників СБУ.

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За словами одного з закривавлених чоловіків, їхня група складалася з семи осіб. До Краматорська їх перекинули вертольотом з міста Ізюм Харківської області. Завданням групи нібито було викрадення одного з сепаратистів Ігоря Безлера, який вже близько десяти днів керує утриманням будівлі УМВС Горлівки.

Лідер сепаратистів Слов'янська Ігор Стрєльцов оголосив їх військовополоненими.

"Ми запропонуємо Києву поміняти їх на наших соратників, затриманих владою", - заявив Стрєльцов.