Україна зможе відмовитися від російського газу – Порошенко
23:59, 27 квітня 2014Політика
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Кандидат на посаду президента, народний депутат Петро Порошенко заявив у неділю, що наступний рік, на його думку, може бути останнім роком, коли Україна купуватиме газ у Росії.
газ, газохранилище / REUTERS
Як сказав він, перебуваючи в Тернопільській області, вже в жовтні Україна зможе отримувати реверсний газ зі Словаччини, а також має можливості видобувати власний газ, зокрема, сланцевий.
Як сказав Порошенко, у поставках реверсного газу і у видобуванні сланцевого Україні має допомогти Європейський союз.
За його словами, справжня українська влада може продемонструвати незалежність не лише політичну, а й економічну.
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