Україна зможе відмовитися від російського газу – Порошенко

23:59, 27 квітня 2014
Політика
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Кандидат на посаду президента, народний депутат Петро Порошенко заявив у неділю, що наступний рік, на його думку, може бути останнім роком, коли Україна купуватиме газ у Росії.

газ, газохранилище / REUTERS

Як сказав він, перебуваючи в Тернопільській області, вже в жовтні Україна зможе отримувати реверсний газ зі Словаччини, а також має можливості видобувати власний газ, зокрема, сланцевий.

Як сказав Порошенко, у поставках реверсного газу і у видобуванні сланцевого Україні має допомогти Європейський союз.

За його словами, справжня українська влада може продемонструвати незалежність не лише політичну, а й економічну.

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