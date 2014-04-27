Україна зможе відмовитися від російського газу – Порошенко

Як сказав він, перебуваючи в Тернопільській області, вже в жовтні Україна зможе отримувати реверсний газ зі Словаччини, а також має можливості видобувати власний газ, зокрема, сланцевий.

Як сказав Порошенко, у поставках реверсного газу і у видобуванні сланцевого Україні має допомогти Європейський союз.

За його словами, справжня українська влада може продемонструвати незалежність не лише політичну, а й економічну.