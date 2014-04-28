США закликали Москву допомогти звільнити заручників у Слов'янську

Про це у ході телефонної бесіди з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє Голос Америки.

Згідноо з повідомленням, Керрі вкотре згадав про роботу, яка ведеться у Верховні Раді по прийняттю законопроекту про амністію, який би сприяв проведення ґрунтовної конституційної реформи та стримав небезпечний та насильницьких сепаратистський рух у Слов’янську.

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Держсекретар США закликав Росію публічно підтримати зусилля України, а не підривати їх.

Він також висловив занепокоєння, що провокаційні дії російських військових та кордонах з Україною, їх підтримка сепаратистів та підбурлива риторика "підриває стабільність, безпеку та єдність України".

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов'янську терористи захопили автобус, в якому знаходились 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».

27 квітня, за повідомленням ЗМІ, терористо звільнили одного з військовіих інспекторів ОБСЄ.