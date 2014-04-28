Швеція підтвердила звільнення в Слов'янську військового спостерігача ОБСЄ

Як повідомив 27 квітня телеканал СВТ, він на волі і почувається добре, з ним по телефону розмовляв міністр закордонних справ Карл Більдт.

"Це був один з кращих телефонних розмов за останній час. Спасибі всім, хто допоміг цьому", - зазначив міністр.

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Міноборони Швеції також підтвердило повідомлення про звільнення Юханссона, але відмовилося від яких-небудь коментарів з приводу його місцезнаходження.

"Він на волі. Але ми не можемо сказати, де він перебуває. Ми не коментуємо це", - заявив глава прес-служби міноборони Філіп Саймон.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов'янську терористи захопили автобус, в якому знаходились 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої в Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва».

27 квітня, за повідомленням ЗМІ, терористи звільнили одного з воськи захоплених військових інспекторів ОБСЄ.