Президент Польщі порівняв терористів у Слов'янську з "дикими племенами"

Про це він сказав журналістам після зустрічі з главою МЗС України Андрієм Дещицею учора в Римі, повідомляє офіційний веб-сайт президента.

"(Президент Польщі - УНІАН) зазначив, що викрадення експертів ОБСЄ - це щось, що раніше мало місце виключно в диких районах світу, де дикі племена викрадають миротворців та спостерігачів", - йдеться у повідомленні.

Коморовський назвав абсолютно виправданими дії української влади, котра проводить антитерористичну операцію проти цих людей.

Читайте такожШвеція підтвердила звільнення в Слов'янську військового спостерігача ОБСЄ"Не можуть не реагувати, тому реагують та мають для цього 100% право", - сказав він, зауваживши, що "російські сепаратисти" відповідають збройним протистоянням.

Коморовський зазначив, що захоплення експертів ОБСЄ ще більше ускладнює ситуацію в Україні та закликав до рішучої реакції Західного світу.

"Це, звичайно, дуже сильно ускладнює ситуацію, але, на моє переконання, повинно привести до рішучої та твердої протидії всього вільного, цивілізованого світу, аби такого типу практика не допомогла тим, хто допустився цього ганебного вчинку", - відзначив глава Польської держави.

Він також нагадав, що в Україні найближчим часом відбудуться вибори, і треба зробити все, аби не допустити можливості захоплення спостерігачів.