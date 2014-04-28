У разі вторгнення російських військ до України прикордонники готові стріляти

Про це на брифінгу заявив начальник відділу зв'язків зі ЗМІ Держприкордонслужби Олег Слободян, передає кореспондент УНІАН.

"Згідно з порядком несення служби прикордонні пункти є військовими постами. Тому, під час можливого нападу або провокацій поблизу Державної Прикордонної Служби України військовослужбовці будуть діяти відповідно до законодавства та статуту збройних сил України", - сказав він.

Крім цього він додав, що під час нападу на будь-який військовий пост, військовослужбовці мають право використовувати зброю.

Також Слободян зазначив, що у випадку вторгнення російських військ на територію України прикордонники будуть відкривати вогонь без додаткового наказу "зверху".

Як повідомляв УНІАН раніше, в прикордонній службі відзначили, що ситуація на державному кордоні України складна, але контрольована.