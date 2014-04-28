У разі вторгнення російських військ до України прикордонники готові стріляти
Відкривати вогонь українські прикордонники будуть без відповідного указу "зверху".
Про це на брифінгу заявив начальник відділу зв'язків зі ЗМІ Держприкордонслужби Олег Слободян, передає кореспондент УНІАН.
"Згідно з порядком несення служби прикордонні пункти є військовими постами. Тому, під час можливого нападу або провокацій поблизу Державної Прикордонної Служби України військовослужбовці будуть діяти відповідно до законодавства та статуту збройних сил України", - сказав він.
Крім цього він додав, що під час нападу на будь-який військовий пост, військовослужбовці мають право використовувати зброю.
Також Слободян зазначив, що у випадку вторгнення російських військ на територію України прикордонники будуть відкривати вогонь без додаткового наказу "зверху".
Як повідомляв УНІАН раніше, в прикордонній службі відзначили, що ситуація на державному кордоні України складна, але контрольована.