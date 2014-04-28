На Кіровоградщині встановили 10 блокпостів: перевіряють багажники авто та документи

У Кіровоградській області встановили 10 блокпостів з метою недопущення в регіон екстремістів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

На блокпости заступили спільні наряди міліції та громадських активістів, представників різних громадських об'єднань, зазначається в повідомленні.

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Особливу увагу правоохоронці звертають на автомобілі з номерними знаками інших областей. Перевіряють вміст багажника та наявність дозвільних документів на перевезення вантажу.

Як зазначають в ДАІ, водії вимоги перевірки виконують, більшість - незручностей через блокпост не відчуваюсь, та з повагою ставляться до людей, що цілодобово охороняють спокій мешканців області.