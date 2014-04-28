У деяких районах Донецька відключено мовлення місцевих телеканалів - ЗМІ
18:05, 28 квітня 2014Політика
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У деяких районах Донецька відключено мовлення місцевих ТВ каналів та 5 каналу.
У деяких районах Донецька відключено мовлення місцевих ТВ каналів та 5 каналу / REUTERS
У деяких районах Донецька відключено мовлення місцевих ТВ каналів та 5 каналу. Про це повідомляють користувачі кабельних операторів, передають Новости Донбасса.
Наприклад, в Будьонівському районі ТРК "Надія" перестала транслювати "5 канал" і всі місцеві телеканали. Аналогічна ситуація у Київському та Калінінському районах Донецька. У Київському районі ТОВ " СМНЦ № 3 "Побутрадіотехніка" також вимкнула 5 канал.
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