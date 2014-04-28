В Україні замість референдуму можуть провести національно-консультативне опитування

Про це він сказав сьогодні в ефірі «5 каналу», повідомляє УНІАН.

Він зауважив, що призначення референдуму залежатиме, в більшій мірі, від Верховної Ради. За словами Магери, якщо вона (ВР- УНІАН), відповідно до конституційних повноважень, прийме відповідну постанову, то остання буде виконана ЦВК.

Він також висловив сумніви, що такий референдум може бути проведений 25 травня.

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«Проте відносно 15 червня, я думаю, що по термінах, визначених законом про всеукраїнський референдум, це є реально. Разом з тим я хотів би, зі свого боку, не виключати можливості проведення саме не референдуму, а національно-консультативного опитування. Чому саме так, бо для такого опитування немає законодавчої чіткої бази, проте вибори і референдум – це не єдині форми здійснення демократії в Україні. І якщо б в законі про всеукраїнський референдум, була додана одна окрема стаття… я думаю, що це б зняло багато питань», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України має намір завтра на своєму спеціальному засіданні розглянути питання про проведення в Україні всеукраїнського референдуму. Про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр юстиції України Павло Петренко. «Питання всеукраїнського референдуму завтра розглядатиметься в парламенті і з цього питання буде окрема заява парламенту й уряду», - сказав Петренко.