Шойгу - Хейгелу: Росія припинила навчання біля кордонів з Україною

Про це йдеться в повідомленні прес-служби російського Міноборони.

За словами Шойгу, російські війська повернулися в місця дислокації після того, як українська влада заявила, що не буде використовувати армію на сході України.

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Шойгу запевнив американського колегу, що військові навчання Росія змушена була почати, щоб мати можливість оперативно захистити мирне населення від українських військових.

Як повідомлялося раніше, українські прикордонники готові стріляти у випадку російського вторгнення.

За даними Держприкордонслужби протягом чотирьох останніх днів різко зросла кількість провокацій з боку російських військових на кордоні.