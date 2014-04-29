Японія оголосила про нові санкції проти Росії

Санкції передбачають тимчасове припинення видачі в'їзних віз 23 представникам офіційних структур РФ та іншим особам. Їх список буде оприлюднено пізніше, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Санкції вводяться Японією в рамках виконання колективних рішень, прийнятих керівниками семи провідних промислово розвинених країн.

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Нагадаємо, 18 березня Японія вже ввела перший пакет санкцій щодо Росії. Він був пов'язаний з позицією Росії щодо Криму. Санкції тоді передбачали припинення консультацій про пом'якшення візового режиму і заморожування початку переговорів про можливе укладання трьох договорів - про інвестиційне співробітництво, про співробітництво в освоєнні космосу та про запобігання небезпечної військової діяльності.