Референдум буде, але не 11 чи 25 травня, як хоче Донецька народна республіка, а 15 червня - Тарута

Про це сьогодні заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута, пишуть "Новини Донбасу".

"Ми побували з мером Донецька в Києві, ми донесли до центральної влади думку суспільства про те, що референдум необхідний. Референдум буде, але не 11, 25 травня, як хоче Донецька народна республіка, а 15 червня. Для цього необхідно прийняття відповідного рішення ВРУ, повинен бути спеціальний закон і він повинен бути прийнятий", - заявив він.

Як підкреслив Тарута, в ході поїздки були пред'явлені вимоги центральної влади - це децентралізація, офіційний статус російської мови і муніципальна міліція. Пропозицію про муніципальної міліції, за його словами, не було прийнято.

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Він також зазначив, що незабаром відбудеться нарада з питань децентралізації за участю депутатів від різних регіонів України. У ньому повинні взяти участь депутати з Донецької, Луганської, Тернопільської, Львівської областей. Зустріч запланована на 6 травня. В ході зустрічі учасники обговорять початок передачі повноважень регіонам.