Путін вважає, що нові санкції проти Росії не пов'язані з Україною

Про це він сказав журналістам, передають РИА Новости.

"Перший так званий пакет ми вважаємо незаконним, який, безумовно, завдає шкоди російсько-американським та російсько-ЄСівським відносинам", - заявив президент Росії.

"Але що стосується другого так званого пакету - це взагалі незрозуміло, про що мова, мені навіть важко пояснити, з чим це пов'язано, тому що немає жодного причинно-наслідкового зв'язку між тим, що відбувається зараз в Україні, і Росією", - сказав Путін.

"Я думаю, що пов'язано це з тим, що наші партнери пішли за силовим сценарієм вирішення української кризи, а потім усвідомили, до чого це призводить, і шукають винних, але повинен вам сказати, що Росія тут ні до чого", - підкреслив президент РФ.

"Ми ж чуємо, що там є наші спецпідрозділи, то інструктори. Відповідально заявляю: ні інструкторів російських, ні спецпідрозділів, ні військ, нікого там немає", - запевнив Путін.

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Відповідаючи на запитання, як санкції ЄС і США можуть позначитися на євразійській інтеграції, Путін сказав: "Ніяк не можуть позначитися, це стосується тільки тих країн, які займаються цією інтеграцією".

"Сьогодні ми зробили дуже суттєвий крок вперед", - зазначив він.

"На експертному рівні не завжди вдається домовитися по деякі нюанси, які представляють інтереси для сторін, що домовляються. Ми сьогодні істотно просунулися і є всі підстави вважати, що ми вийдемо на підписання (договору про Європейську економічну спільноту ) в заплановані терміни, потрібно ще дещо доробити, але, в принципі, все практично погоджено", - сказав президент РФ.