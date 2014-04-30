Турчинов доручив створити у кожній області батальйони територіальної оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з головами облдержадміністрацій у Києві.

“Ми видали наказ щодо формування в кожній області батальйону територіальної оборони”, - повідомив Турчинов.

За його словами, кожен голова облдержадміністрації повинен знати плани індивідуальної оборони свого регіону.

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Як сказав в.о. президента, ці батальйони мають формуватись не стільки із професійних військових, скільки з патріотів. “Ми будемо спиратись не стільки на тих, кого вчили воювати, хто отримує за це платню, ми будемо спиратися на справжніх патріотів, на справжніх громадян України, які сьогодні зі зброєю в руках готові захищати Україну”, - сказав Турчинов.

За його словами, такі батальйони повинні бути мобільними, щоб у разі потреби перекидались у ті регіони, де потрібна допомога.