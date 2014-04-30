Замах на Кернеса вигідний сепаратистам та Росії - губернатор Харківщини

Замах на мера Харкова Геннадія Кернеса вигідний сепаратистам, які знаходяться в Слов'янську та інших містах Донбасу, а також Росії. На цьому наголосив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута в коментарі ТРК «Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Балута назвав провокаційними заяви деяких політиків про нібито причетність влади до замаху на Кернеса.

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На думку Балути, замах на Кернеса насамперед вигідний тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в регіоні. «Замах на мера Харкова вигідний сепаратистам, які знаходяться в Слов'янську та інших містах Донбасу. Також це вигідно Російській Федерації, яка їм симпатизує», - сказав губернатор.

Балута підкреслив, що відносини між Харківською облдержадміністрацією та Харківською міською радою були стабільними і узгодженими. «У нас за ці майже два місяці не було таких питань, які б ми не обговорили і не вирішили. І ви можете це бачити по ситуації на вулицях Харкова. Звичайно ж, є соціальні зіткнення, але ми з мерією вирішували ці питання спільно. Тому я як голова обласної державної адміністрації не бачу і не бачив проблем у роботі з міською владою», - підкреслив Балута.

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Також, за словами голови ОДА, судячи з усього, не було особливих проблем у мера і з владою в Києві. «Я був присутній на багатьох спільних нарадах з Геннадієм Адольфовичем і бачив, що відносини між Києвом та міським головою абсолютно адекватні, робочі. Ніяких конфронтацій не було», - запевнив Балута.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова, оскільки на місці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм. Кернес отримав поранення грудної клітки та черевної порожнини. Він переніс операцію, зроблену харківськими фахівцями. 29 квітня його транспортували до госпіталю в ізраїльській Хайфі, де мерові була зроблена ще одна операція.

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29 квітня екс-голова Харківської ОДА, кандидат на пост президента України від Партії регіонів Михайло Добкін заявив, що до замаху на Кернеса може бути причетне керівництво Міністерства внутрішніх справ України.