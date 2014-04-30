Вибори президента 25 травня відбудуться за будь-яких обставин - ЦВК

Позачергові вибори президента України 25 травня відбудуться за будь-яких обставин і з юридичної точки зору вважатимуться такими, що відбулись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

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"Вибори 25 травня відбудуться за будь-якої погоди. Звісно, не хочеться, щоб ми зіткнулись з проблемою неможливості голосування на окремо взятих дільницях. Виключати цього, на жаль, неможливо, особливо в наших умовах. Проте завдання повинно стояти таким чином, щоб такої кількості дільниць було якнайменше", - сказав Магера.

На уточнююче запитання, чи будуть вважатись легітимними вибори президента у випадку, якщо у східних областях виборці не будуть голосувати, Магера відповів: "Незалежно від кількості дільниць, на яких голосування з певних причин не відбудеться, і навіть незалежно від кількості ОВК, на яких голосування не відбудеться, вибори в цілому по Україні з юридичної точки зору вважатимуться такими, що відбулись. Це є факт, і відповідне положення міститься у законі про вибори президента України. Говорити про те, що в цілому Луганська чи Донецька область не проголосує, мені слабо в це віриться. Ми можемо говорити швидше про те, що набагато менша кількість дільниць, де теоретично можуть виникати якісь ситуації".

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Магера також закликав "не забігати наперед і моделювати найгірший сценарій ситуації".

За його словами, всі державні органи, і в першу чергу силові структури, повинні бути готові до дати 25 травня.