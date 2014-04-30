У Партії регіонів виступили проти переобрання в.о. Президента

Про це вона сказала у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо ініціативи позафракційного народного депутата, кандидата на пост президента України Анатолія Гриценка щодо скликання позачергово засідання Верховної Ради України для розгляду питання щодо заміни в. о. президента України, голови ВР Олександра Турчинова.

Читайте такожГриценко: На позачерговому засіданні потрібно переобрати Турчинова«Зараз, в такий тяжкий час, робити якісь знову заколоти і якісь зміни... Мені здається, нам важливо пережиті ці свята якось спокійно і думати про те, як зміцнювати державу і державні структури, а не робити знову якісь заколоти і ще більше підважувати те, що і так дуже крихке зараз», - сказала депутат.

Вона зазначила, що не підтримувала би відповідної ініціативи.

«Наша фракція, хоча ми не обговорювали, але я не чула, щоб у нас хтось щось подібне ініціював», - сказала Герман.