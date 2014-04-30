За невиконання наказу під час АТО повністю відсторонено керівництво "Альфи", відкрито справи - Пашинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т. в. о. голови Адміністрації президента Сергій Пашинський.

Він повідомив, що на сьогодні Генпрокуратурою порушено три кримінальні провадження щодо командирів підрозділів, які в умовах АТО відмовились виконувати накази.

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Крім того, проводиться службове розслідування стосовно керівництва Головного управління МВС у Луганській області.

Пашинський нагадав, що у даний час відбувається ротація працівників МВС. При цьому він висловив жаль, що не можна замінити всіх 4 тисяч співробітників органів внутрішніх справ, які працюють у Луганській та Донецькій областях, більшість яких корумповані та непрофесійні.

Пашинський звернув увагу на те, що органи внутрішніх справ у цих областях формувались роками, і вирішити кадрові питання у цих структурах за дуже короткий термін неможливо.

Саме тому, за його словами, було прийнято рішення створити 27 батальйонів територіальної оборони в усіх областях України, два з них – у кількості 3 тисячі осіб будуть сформовані у Донецькій і Луганській областях.

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За словами Пашинського, водночас Національна гвардія, підрозділи якої перебувають сьогодні на Сході України, й до якої оголошена додаткова мобілізація, є спеціальним підрозділом МВС з військовими функціями.

“У цих структур різні за законом завдання і функції. Ми мобілізуємо Нацгвардію, в тому числі для антитерористичних операцій, і ми мобілізуємо територіальну оборону, щоб не допустити провокацій з боку РФ, великих груп сепаратистів зі Сходу до Центральної і Південної України”, - сказав Пашинський.

При цьому він висловив переконання, що ситуація в усіх регіонах України, за винятком Донецька й Луганська, перебуває під контролем, і силові органи здатні забезпечити правопорядок.