На територію Херсонщини провокатори і терористи на травневі свята не проникнуть – голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після наради у в.о. президента Олександра Турчинова.

«У ЗМІ поширений міф, що Херсонщина перебуває під впливом проросійських настроїв. Підстав для такого міфу немає. Дійсно, зараз СБУ затримує дуже багато провокаторів, які зі зброєю з'явилися на території області. Ведеться дуже серйозна робота по нейтралізації цих людей, щоб вони не могли чинити спротив. Люди на Херсонщині виступають за єдність України, оскільки Херсонщина ніколи не була проросійською», - наголосив Одарченко.Читайте такожСБУ на Херсонщині заарештувала диверсантів

Говорячи про походження провокаторів і терористів, які намагаються потрапити у Херсонську область, Одарченко зазначив: “Там є і громадяни Російської Федерації, але в основному це люди, що прийшли з Одеської області. Мабуть, вони з Придністров'я заходять для організації провокацій. Є і з Криму».

«Вся ця мережа будувалися впродовж багатьох років, і зараз вони вступили в активну дію», - сказав Одарченко і додав, що на сьогодні немає активного руху провокаторів на території Херсонської області.