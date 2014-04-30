УПЦ Московського патріархату закликає віруючих поставитися відповідально до виборів

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Георгій Коваленко.

Читайте такожВ Інтернеті потрібно розрізняти добро і зло, вважають в Церкві

«Нас (Церкву) знову спокушають, як колись спокушали Христа, питаючи: А чи йти нам на вибори? Колись Спаситель на питання, чи платити податки кесарю, попросив показати Йому монету, а ми попросимо показати нам паспорт громадянина України. Подивившись на монету, Спаситель, спитав, хто зображений на монеті, а ми спитаємо, що написано в нашому паспорті? Правильно, Паспорт громадянина України. І як Христос сказав - віддавайте кесареві кесарево, а Боже Богові, так і ми запропонуємо виконувати обов’язок громадянина України і обов’язок члена Церкви», - йдеться в повідомленні.

«Як громадяни, ми маємо ходити на вибори і відповідально робити свій вибір, а, як вірні Церкви, маємо молитися і за країну нашу, і за народ її, і за те, щоб Господь благословив нас гідною владою, під захистом якої, як молимося за кожною літургією, ми могли б проводити тихе і благочестиве життя», - написав речник УПЦ МП.

При цьому він також нагадав, що «передвиборча агітація в церковній огорожі заборонена і законами України, і рішеннями Української православної церкви». «Храм - це Боже (церковне, небесне), а вибори - це кесареве (державне, політичне, земне). До речі, Господь не протиставляв кесареве і Боже, Він вчив це розрізняти та виконувати закони земні і Заповіді Божі», - зазначив отець Георгій.