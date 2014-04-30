Силовиків на Донбасі треба очистити від агентів Путіна і боягузів - Тягнибок

Нові спалахи заколоту на Донбасі показали, що нинішні силові органи України не здатні протидіяти терористам і повинні бути люстрировані. Про це заявив на Полтавщині лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок.

«Силові структури треба створювати наново, провівши повну люстрацію і очистивши від агентів Путіна, спільників Януковича і боягузів, які не виконують свій прямий обов'язок по захисту безпеки держави і громадян і підігрують окупантам. Сьогодні тільки патріотизм громадян і правоохоронців може врятувати Україну», - заявив Тягнибок.

Кандидат у президенти від націоналістів закликав терміново провести позачергове закрите засідання парламенту за участю всіх керівників силових відомств.

«Українці хочуть отримати чітку відповідь на питання: хто і що перешкоджає рішучим антитерористичним діям, і на якому рівні владі не вистачає політичної волі для ліквідації терористів?», -сказав Тягнибок.

Він також зазначив, що ВО «Свобода» пропонує парламентськкій коаліції і РНБО призначити керівниками силових структур фахівців, здатних забезпечити ліквідацію терористів, і провести переатестацію всіх військовослужбовців Національної гвардії, спецпідрозділів МВС і СБУ на предмет їх готовності до боротьби з терористами.

«Місцевими підрозділами МВС і СБУ досі керують поплічники Януковича. Повноцінна АТО до цих пір не проведена. Військовослужбовці силових підрозділів повідомляють про обмеження права на застосування зброї проти терористів. Але керівники силових відомств повинні або вести реальну боротьбу з бунтівниками, або піти у відставку. В Україні багато офіцерів-патріотів, які під час правління Януковича були змушені покинути службу. Однак вони досі не відновлені в правоохоронних структурах і не задіяні для захисту конституційного ладу. Це серйозне упущення, яке треба негайно виправляти», - сказав Тягнибок