Експерти оцінили рівень загрози екстремізму в південно-східних областях України (інфографіка)

Станом на 30 квітня, найвищий рівень загрози екстремізму спостерігається у Донецькій і Луганській областях (9 балів). Ці регіони практично знаходяться під контролем терористів. Дивіться зображення в більшому розмірі.

Згідно з даними експертів, рівень загрози екстремізму також високий і в Харківській (6 балів), Одеської (5 балів) і Запорізькій (4 бали) областях.

Зазначимо, що порівняно з 22 квітня, рівень загроз зріс. Так, загроза екстремізму в Донецькій області становила 8 балів, а в Луганській - 6, в Одеській і Харківській областях - 5.

Що стосується Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, то експерти оцінили рівень загрози екстремізму всього в 3 бали. Дніпропетровська область отримала 1 бал.