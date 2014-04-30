У КПУ не виключають розгляду в Раді питання заміни Турчинова, але «голосів не буде»

Народний депутат від КПУ Олександр Присяжнюк не виключає розгляду у Верховній Раді питання заміни Олександра Турчинова, але «голосів не буде».

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на заитання щодо ініціативи позафракційного народного депутата Анатолія Гриценка про скликання позачергово засідання ВР для розгляду питання заміни в.о. президента України, голови ВР Олександра Турчинов на посаді головнокомандувача.

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«Я думаю, що це малоймовірно», - сказав Присяжнюк і додав, що зараз «під кожну проблему» пропонують скликати позачергове засідання парламенту.

Присяжнюк не виключає, що відповідне засідання парламенту може бути зібране, але «сенсу від нього буде мало, голосів не буде».

«Ми спостерігаємо протягом останнього часу, що більшість, яка сьогодні сформована... Вони навіть самі на роботу не ходять і проводять засідання Ради в режимі обговорення законопроектів, а не голосування, тому що в них немає 226 голосів», - сказав він.

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На уточнення, чи підпишеться КПУ під ініціативою за проведення такого засідання, Присяжнюк зауважив, що його фракція завжди готова брати участь в усіх засіданнях парламенту. «Ми це питання не обговорювали по суті: голосувати - не голосувати, підтримувати - не підтримувати. Цього питання ми на фракції не обговорювали», - сказав Присяжнюк.