Тігіпко вважає, що Україні потрібно налагоджувати економічні стосунки з СНД

Про це він заявив у ході відвідування підприємства «Укрросметал» в м. Суми в середу. Він пояснив, що 70% експорту українського машинобудування припадає на країни СНД - Росію, Білорусь і Казахстан.

«Нам треба за всяку ціну налагоджувати економічні відносини з країнами СНД. Тому що ми експортуємо свої товари туди. Ми сьогодні маємо колосальні проблеми на цьому ринку збуту. Ось на цьому підприємстві понад 60 % збуту - це Росія», - сказав Тігіпко.

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За його словами, українським підприємствам вкрай необхідні пільгові кредити. «З однієї простої причини - нинішнє підприємство, на якому ми знаходимося, конкурує з тими ж китайцями, які отримують пільги за податками, пільги на експорт, отримують пільгове кредитування. Тобто їх держава опікується зі всіх сторін. А тут, вибачте - тільки одні проблеми», - розповів політик.

«Нашим підприємствам потрібна підтримка ресурсом - неможливо сьогодні на 23-25% ставкою за кредитами виживати», - додав він.

Крім того, українській промисловості допоможе внутрішній протекціонізм, коли внутрішній ринок країни буде максимально, наскільки це можливо з урахуванням перебування України в СОТ, закритий.

«Вибудувати бар'єри ми можемо на певний рівень захисту. Але от коли така ситуація, ми можемо вводити тимчасові, на шість місяців, діючі захисні заходи. По всім іншим - доведеться конкурувати. Але на сьогоднішній момент, я вважаю, що закривати ринок цілком можна і це потрібно робити швидко», - сказав Тігіпко.