КПУ вербує пенсіонерів для участі в провокаціях на південному сході України - Кличко

Комуністична партія організовує пенсіонерів для участі в провокаціях у південних і східних регіонах України.

Про це в Facebook написав лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

«Друзі! Мені сьогодні з різних джерел - дзвонили і прості кияни, і представники політичних сил - надійшла тривожна інформація. За даними джерел, представники Комуністичної партії в Києві займаються вербуванням активістів», - пише Кличко.

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Він зазначає, що в основному людей набирають з числа пенсіонерів для участі в проросійських і сепаратистських акціях в обласних центрах Півдня і Сходу України: Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон.

«Одне з джерел зазначило, що «такої масштабної роботи щодо кількості учасників і фінансування він не пригадує». Відправка сьогодні (30 квітня) і завтра (1 травня)», - пише Кличко.

Він вважає, що готується масова провокація, коли патріотично налаштовані громадяни України і місцеві сили самооборони будуть змушені «протистояти» літнім людям, за спинами яких діятимуть бойовики сепаратистів.

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Кличко переконаний, що метою цієї акції є ескалація насильства, створення «потрібної» картинки для антиукраїнської пропаганди.

Він вимагає від правоохоронних органів припинити будь-які протиправні дії з розколу країни та ескалації насильства.

Кличко також звернувся до патріотично налаштованих громадян України в обласних центрах на Півдні і Сході України з проханням не вестися на провокації, не брати участі у силовому протистоянні, яке, найімовірніше, інспіруватимуть організатори провокацій.

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Разом з тим Кличко закликав людей, яких наймають для участі в провокаціях, відмовитися від цього. «У організаторів цієї провокації немає ані принципів, ані совісті. Вони використовуватимуть вас, ваших близьких «в темну», як «живий щит». І без коливань, якщо їм буде потрібно, поставлять людей під побиття. Ви ризикуєте своїм життям і здоров'ям, життям ваших близьких. Відмовтеся від участі в провокації. Якщо комусь відомо про намір ваших родичів взяти участь у «поїздці», зробіть все можливе, щоб зупинити їх. Люди, які організовують провокацію, хочуть крові. Їх не влаштує «мирний протест». І вони підуть навіть на вбивство, якщо це буде «корисно» для виконання їхніх брудних завдань», - заявив Кличко.