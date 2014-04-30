Дарт Вейдер змінив курс з президентських перегонів на посаду мера Києва
Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала голову "Інтернет партії України" Дарта Вейдера кандидатом на посаду мера столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це член комісії Анастасія Зернова розповіла в інтерв'ю журналістам.
"Він подав у встановленому порядку документи, тому ми були зобов'язані зареєструвати. Ми перевірили документи - вони відповідають законодавству, тому зареєстрували. У бюлетені у нас буде Дарт Вейдер", - сказала Зернова.
Читайте такожВибори президента 25 травня відбудуться при будь-яких обставин - ЦВК
Раніше КМТВК зареєструвала кандидатами на посаду Київського міського голови партії УДАР Віталія Кличка, народного депутата Лесю Оробець, голови Європейської партії Миколи Катеринчука і Людмилу Василенко, а також відомого автогонщика Олексія Мочанова.
Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Центральна виборча комісія відмовила Дарту Вейдеру в реєстрації кандидатом у президенти України.
КМТВК завершує прийом документів на реєстрацію кандидатів в мери столиці сьогодні опівночі. Вибори призначені на 25 травня.