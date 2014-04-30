Дарт Вейдер змінив курс з президентських перегонів на посаду мера Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це член комісії Анастасія Зернова розповіла в інтерв'ю журналістам.

"Він подав у встановленому порядку документи, тому ми були зобов'язані зареєструвати. Ми перевірили документи - вони відповідають законодавству, тому зареєстрували. У бюлетені у нас буде Дарт Вейдер", - сказала Зернова.

Читайте такожВибори президента 25 травня відбудуться при будь-яких обставин - ЦВК

Раніше КМТВК зареєструвала кандидатами на посаду Київського міського голови партії УДАР Віталія Кличка, народного депутата Лесю Оробець, голови Європейської партії Миколи Катеринчука і Людмилу Василенко, а також відомого автогонщика Олексія Мочанова.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Центральна виборча комісія відмовила Дарту Вейдеру в реєстрації кандидатом у президенти України.

КМТВК завершує прийом документів на реєстрацію кандидатів в мери столиці сьогодні опівночі. Вибори призначені на 25 травня.